Here's a list of the District 10 All-Star and all-region teams

BOYS SWIMMING

ERIE TIMES-NEWS ALL-DISTRICT 10 FIRST TEAM

200 medley relay: Cathedral Prep — Ethan Neff (12), Andrew Campbell (12), Gavin Ferry (12), Mike Rahner (12)

200 free: Nolan Songer, Sharon, 12

200 IM: Zach Titus, Titusville, 12

50 free: Mike Rahner, Cathedral Prep, 12

100 butterfly: Josh Merchbaker, Meadville, 11

100 free: Mike Rahner, Cathedral Prep, 12

500 free: Jason Basile, Hickory, 10

200 free relay: Cathedral Prep — Jack Kloecker (12), Kyle Sargent (10), Jacob Clark (12), Gavin Ferry (12)

100 backstroke: Ethan Neff, Cathedral Prep, 12

100 breaststroke: Teddy Murphey, Fairview, 12

400 free relay: Cathedral Prep — Jack Kloecker (12), Jacob Clark (12), Ethan Neff (12), Mike Rahner (12)

Diving: Gio Masters, Hickory, 12

---

VARSITY CUP ALL-DISTRICT 10 SECOND TEAM

200 medley relay: Meadville — Josh Merchbaker (11), Braden Bosco (10), Daniel Button (9), Gabe Cummings (10)

200 free: Matthew Lee, McDowell, 11

200 IM: Erich Fuhrman, McDowell, 11

200 IM: Teddy Murphey, Fairview, 12

50 free: Aidan Fickenworth, McDowell, 11

50 free: Frank Barger, Titusville, 11

100 butterfly: Ethan Neff, Cathedral Prep, 12

100 butterfly: Gavin Ferry, Cathedral Prep, 12

100 free: Aidan Fickenworth, McDowell, 11

500 free: Erich Fuhrman, McDowell, 11

200 free relay: McDowell — Jordan Kraus (11), Matthew Su (11), Erich Fuhrman (11), Timothy Simon (11)

100 backstroke: Josh Merchbaker, Meadville, 11

100 breaststroke: Braden Bosco, Meadville, 10

100 breaststroke: Andrew Campbell, Cathedral Prep, 12

400 free relay: McDowell — Christopher Zhou (9), Matthew Su (11), Aidan Fickenworth (11), Matthew Lee (11)

Diving: Joe Gigliotti, McDowell, 9

The all-district teams are based off the District 10 championship meet.

Note: The District 10 Swimmer/Diver of the Year will be announced when the season is officially complete.

REGION 1 ALL-STARS

First team

200 medley relay: Titusville — Zach Titus (12), Dave Hauptman (10), Seth Brooks (11), Frank Barger (11)

200 free: Nolan Songer, Sharon, 12

200 IM: Zach Titus, Titusville, 12

50 free: Frank Barger, Titusville, 11

100 butterfly: Nolan Songer, Sharon, 12

100 free: Zach Malek, Oil City, 12

500 free: Jason Basile, Hickory, 10

200 free relay: Titusville — Dave Hauptman (10), Conan Young (10), Trey Kirvan (11), Frank Barger (11)

100 backstroke: Zach Titus, Titusville, 12

100 breaststroke: Tom Schneider, Oil City, 12

400 free relay: Titusville — Zach Titus (12), Trey Kirvan (11), Conan Young (10), Frank Barger (11)

---

Second team

200 medley relay: Oil City — Nick Richar (11), Tom Schneider (12), Chase Johnson (9), Zach Malek (12)

200 free: Conan Young, Titusville, 10

200 IM: Tom Schneider, Oil City, 12

50 free: Nolan Songer, Sharon, 12

100 butterfly: Jason Basile, Hickory, 10

100 free: Trey Kirvan, Titusville, 11

500 free: Trey Kirvan, Titusville, 11

200 free relay: Sharon — Nikoli Dobosh (12), Ty Chartraw (11), Jake Cattron (11), Nolan Songer (12)

100 backstroke: Seth Brooks, Titusville, 11

100 breaststroke: David Hauptman, Titusville, 10

400 free relay: Oil City — Nick Richar (11), Tom Schneider (12), Chase Johnson (9), Zach Malek (12)

Region champion — Titusville

Region swimmer/diver of the year — Zach Titus, Titusville

---

REGION 2 ALL-STARS

First team

200 medley relay: Fairview — Ethan Weber (12), Teddy Murphey (12), Sam Zablotny (11), JJ Ennis (11)

200 free: Laban Ehrhart, Corry, 12

200 IM: Teddy Murphey, Fairview, 12

50 free: Ben Goode, Corry, 12

100 butterfly: Ben Goode, Corry, 12

100 free: Sam Zablotny, Fairview, 11

500 free: Jonathan Albers, Corry, 9

200 free relay: Corry — Nathan Lesher (10), Jonathan Albers (9), Laban Ehrhart (12), Ben Goode (12)

100 backstroke: Evan Kemp, North East, 9

100 breaststroke: Teddy Murphey, Fairview, 12

400 free relay: Fairview — Ethan Weber (12), Teddy Murphey (12), Sam Zablotny (11), JJ Ennis (11)

Diving: Gavin Rucks, Fairview, 11

---

Second team

200 medley relay: North East — Evan Kemp (9), Mason Currier (9), Grant Girts (10), Cody Burch (12)

200 free: Ethan Weber, Fairview, 12

200 IM: Evan Kemp, North East, 9

50 free: Sam Zablotny, Fairview, 11

100 butterfly: Collin Armstrong, Iroquois, 12

100 free: Laban Ehrhart, Corry, 12

500 free: Mitchell Myers, Fairview, 9

200 free relay: Fairview — Micah Glus (12), Mitchell Myers (9), Jacob Mehler (10), JJ Ennis (11)

100 backstroke: Nathan Lesher, Corry, 10

100 breaststroke: Donovan Humberger, Fairview, 12

400 free relay: Corry — Nathan Lesher (10), Jonathan Albers (9), Laban Ehrhart (12), Ben Goode (12)

Diving: Ryan Hess, General McLane, 12

Region champion — Fairview

Region swimmer/diver of the year — Teddy Murphey, Fairview

---

REGION 3 ALL-STARS

First team

200 medley relay: Cathedral Prep — Ethan Neff (12), Andrew Campbell (12), Gavin Ferry (12), Jacob Clark (12)

200 free: Rob Lupo, Cathedral Prep, 12

200 IM: Jacob Clark, Cathedral Prep, 12

50 free: Josh Merchbaker, Meadville, 11

100 butterfly: Gavin Ferry, Cathedral Prep, 12

100 free: Mike Rahner, Cathedral Prep, 12

500 free: Matthew McCormick, Cathedral Prep, 11

200 free relay: Cathedral Prep — Jack Kloecker (12), Jacob Clark (12), Gavin Ferry (12), Mike Rahner (12)

100 backstroke: Ethan Neff, Cathedral Prep, 12

100 breaststroke: Andrew Campbell, Cathedral Prep, 12

400 free relay: Cathedral Prep — Jack Kloecker (12) Gavin Ferry (12), Ethan Neff (12), Mike Rahner (12)

Diving: Max Campbell, Cathedral Prep, 10

---

Second team

200 medley relay: McDowell — Christopher Zhou (9), Jordan Kraus (11), Matthew Lee (11), Aidan Fickenworth (11)

200 free: CJ Girts, Cathedral Prep, 12

200 IM: Andrew Campbell, Cathedral Prep, 12

50 free: Mike Rahner, Cathedral Prep, 12

100 butterfly: Ethan Neff, Cathedral Prep, 12

100 free: Jack Kloecker, Cathedral Prep, 12

500 free: Aidan Levis, Cathedral Prep, 9

200 free relay: McDowell — Aidan Fickenworth (11), Owen Hardner (10), Timothy Simon (11), Christopher Zhou (9)

100 backstroke: Josh Merchbaker, Meadville, 11

100 breaststroke: Christopher Zhou, McDowell, 9

400 free relay: McDowell — Matthew Su (11), Timothy Simon (11), Matthew Lee (11), Aidan Fickenworth (11)

Diving: Joseph Gigliotti, McDowell, 9

Region champion — Cathedral Prep

Region swimmer/diver of the year — Ethan Neff, Cathedral Prep

The all-region teams and region swimmers/divers of the year are submitted by the coaches.