BORN ON THIS DATE: Paul Pacoe, Gert Hannah, Lynette Farley, Robin Peters, Dennis Root, Laurie Palmer, Irene Mills, Kirk Farnstrom, Cathy Rider, Richard Lindahl, Richard Swanson, Eric Marsh, Larry Jones, Albert Cunningham, Virginia Nichols, Barbara Medwin, Rebekah Riblet, Renee Weil, Lorena Finney, Louise Rothrock, Mary Weinschel, Gerald Major, Tanya Kosack, Timothy Abbate, Vicki Stearns, Jackie Stahlbaum, Mim McLeod, Laura Brewer, Seth Charlton, Helen Wilcox, Diane Whitney, Jacob Carniewski, Sherry Watts, James Hill, John Hill, Joanne Bernard, Tony Keene, Bryce Cochrane, Mildred Biebel, Doug Nelson, Myrtle Nelson, Mary Kraut, John Mink, Sharon Morey, Dr. Cortney Mackowski, Toby Koebe, Sharon Trost, Jakob Cyranowski, Evelyn Coon, Richard Schilberz, Gary Gilbert, Lynette Zielinski, Hank Chalupczynski, Agnes Huling.