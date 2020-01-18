BORN ON THIS DATE: Jeanne Adler, Michelle Russell, Pam Smith, Corrine Mikovich, Jack Walker, Richard Lein, Gary Amsden, Frank Zurn, Elizabeth Anderson, Lois Barthelmes, Cheryl Brown, Mary Ann Weiner, Phyllis McCleery, Michael Struchen, Jennifer Rautine, Lisa Schlegel, Mary Butler, Nancy Makynen, Beverly Vanyo, Patricia Herron, Edie D’Ambrosia, Coleen Welka, Debbie Miller, Tom McLaughlin, Erin Foster, Norma Cowley, Vinnie Lichtinger, Joe Mazur, Karen Mazur, Linda Kauffman, Marie Ritchie, Joyce Burns, Debby Davis, Annette Diemer, Tyler Fox, Tina Mientkiewicz, Lacey Wise, Nathan Kauffman, Dr. Trina Cyterski, Ed Steadman, Loretta Laniewicz, David Walsh, Ed Hannold Jr., Jeffrey Noble, Josie Noble, Sasha Archer, Kristine Miller, Kathy Loomis, Jayden Long, Jaysen Long, Abby Palmer.