Recent marriage licenses issued, births and more.
MARRIAGES
MARRIAGE LICENSES ISSUED
BETWEEN SEPT. 7 AND SEPT. 11
Antalek, Kenneth James, 68, 4135 Roxanna Drive; Clickett, Evalyn Rosalie, 71, 4135 Roxanna Drive.
Arnold, Gregory Paul Jr., 28, 3 Willow St., Union City; Robinson, Alicia Nicole, 27, 3 Willow St., Union City.
Boyce, Brian Christopher, 46, 2305 Midland Drive; Ackley, Michelle Lynn, 45, 2305 Midland Drive.
Byham, Mark Thomas, 49, 8642 Middle Road, Lake City; Baker, Deirdra Ann, 58, 8642 Middle Road, Lake City.
Estok, Andrew Francis, 74, 5264 Cider Mill Road; Holtz, Kathleen Marie, 74, 1206 Winesap Drive.
Frost, Andrew Stephen, 23, 5005 Saybrook Place; Adams, Samantha Lynn, 23, 723 W. Church St., Corry.
Fuller, Eric William, 31, 18 Jackson Ave., Albion; Shouey, Ashley Nicole, 25, 18 Jackson Ave., Albion.
Getty, Darrell Joseph, 36, 3545 Hereford Road; Hurta, Jillian Renee, 33, 3545 Hereford Road.
Giannelli, Daniel, 53, 65 Gibson St., North East; Hinsdale, Laura Lee, 42, 65 Gibson St., North East.
Helsley, Michael Jon, 55, 5300 Heidler Road, Fairview; Helsley, Jeanette Louise, 50, 4191 Route 89, North East.
Hillen, Brian Scott, 43, 5236 Jason Drive; Kwiatek, Melissa Ann, 43, 5236 Jason Drive.
Jones, Mitchel Stephen, 24, 15412 Route 8, Union City; Peterson, Andrea Marie, 23, 15412 Route 8, Union City.
Kilbane, John Drew, 53, 24 Vine St., Corry; King, Krista Kay-Lyn, 42, 24 Vine St., Corry.
Kish, Jeremy Mata, 38, 8111 Platz Road, Fairview; Carter, Carolyn Joy, 32, 8111 Platz Road, Fairview.
Mannozzi, Joseph Thomas, 27, 8345 Lamor Road, Mercer; Richardson, Kristin Ann, 27, 4232 Woodbine Terrace.
Marsili, Zachary Nikolai, 27, 1577 W. 32nd St.; Freeman, Elizabeth Ann, 26, 1577 W. 32nd St.
Martin, Brian Paul, 62, 2549 E. Grandview Blvd.; Clark, Lori Lee, 56, 2549 E. Grandview Blvd.
Meabon, Michael Douglas, 33, 9540 Franklin Center Road, Cranesville; Ryan, Samantha Rae, 29, 9540 Franklin Center Road, Cranesville.
Mishik, Michael Joseph, 30, 2926 Woodlawn Ave.; Andree, Katelyn Pearl, 26, 2926 Woodlawn Ave.
Noble, Colton John, 24, 1005 Lindsey Loop, London, Ohio; Filer, Madison Nicole, 25, 1005 Lindsey Loop, London, Ohio.
Ochalek, Tucker William, 26, 9816 Marble Hill Drive, Henrico, Virginia; Fails, Mckenzie Ilene, 25, 9816 Marble Hill Drive, Henrico, Virginia.
Orr, Jonah David Christian, 20, 531 Waterhouse Road, Cambridge Springs; Finney, Peyton Taylor, 22, 531 Waterhouse Road, Cambridge Springs.
Petrone, Angelo James, 24, 1132 W. 21st St.; Knox, Brittany Nicole, 22, 3305 Stoughton Road.
Pontillo, Vincenzo, 28, 10082 Sampson Ave., Lake City; Bucci, Jennifer Lynn, 36, 10082 Sampson Ave., Lake City.
Powichrowski, Marcin, 35, 1612 Winchester Drive, Parma, Ohio; Simpson, Michelle Rosanna, 33, 16 W. Division St., North East.
Provencher, Lee Howard, 28, 5133 Cider Mill Road; Malito, Francesca Rose, 31, 5133 Cider Mill Road.
Redmond, Wayne Laterious, 42, 1023 E. Eighth St., 2nd floor; Taylor, Karneeta Sheena, 36, 1023 E. Eighth St., 2nd floor.
Reese, Daniel Ward, 29, 606 W. Pike St., Warsaw, Indiana; Tufts, Sierra Lynne, 27, 606 W. Pike St., Warsaw, Indiana.
Riley, Samuel Bruce, 24, 1007 Amber Court, Apartment 4; Thompson, Allison Marie, 23, 1007 Amber Court, Apartment 4.
Spring, Nicholas Anthony, 31, 1409 Treasure Lake, Dubois; Costello, Alena Christine, 29, 5901 Sun Court.
Torab, Philip Ahrash, 26, 31 Columbia Ave., Greenville; Monteith, Rachel Kathleen, 24, 31 Columbia Ave., Greenville.
Washek, Matthew David, 33, 1179 Spring Valley Drive; Lacy, Anna Christine, 23, 11341 Lay Road, Edinboro.
BIRTHS
MAGEE-WOMENS, UPMC HAMOT
AUG. 7
A son to Rockquel Spann, Erie.
AUG. 8
A son to Thomas Joseph and Jessica Bittler Hoffman, Edinboro.
AUG. 10
A daughter to Daniel and Therese Lydick, Millcreek Township.
AUG. 11
A daughter to Anna Marie Brown, Waterford.
A daughter to Jacqueline Jeeter, Jeannette.
A son to Trevor and Melissa Chrispen, Erie.
A son to Raymond W. and Clara W. Byler, Spartansburg.
A son to Lucas and Stephanie Mann, Millcreek Township.
AUG. 13
A son to Kyle Joseph and Autumn Brianne Thomas, Waterford.
AUG. 14
A son to LeAuzhe Joyce, Erie.
A son to Alexia Schweitzer, Corry.
AUG. 15
A son to Jessica Lynn George, Erie.
AUG. 16
A daughter to Stephen and Sly Feikls, Millcreek Township.
SEPT. 6
A daughter to Ghida Alsaedy and Ammar Niazey, Erie.
SEPT. 8
A son to Colton Phillip and Casandra Audrey Owens, North East.
A daughter to Alyaha Lynn Figueroa, Erie.
A son to Nicholas and Brean Walczak Longnecker, Fairview.
A son to Chad M. and Emily Taft Gehrlein, Fairview.
SEPT. 9
A daughter to Laurie Ann Hayden Stevens, Albion.
Twin boys to Samantha Wassell, Erie.
SEPT. 10
A daughter to Jazlyn Peters, Erie.
A daughter to Christopher and Danielle Harbaugh Puglise, Girard.
SEPT. 11
A daughter to Jeffery Allen and Amanda Lynn Cochran, Greene Township.
SEPT. 12
A daughter to James T. Kutterna Jr. and Anna Marie Anders, Erie.
DIVORCES
DIVORCES GRANTED
SEPT. 2 TO SEPT. 15
Schwab, Melissa Leeann vs. Schwab, William J. Jr.
Levesque, Angela vs. Levesque, Willilam
Negron-Vazquez, Omayra vs. Alvarado-Rivera, Reynaldo L.
Bloomstine, Patricia Ann vs. Bloomstine, Chris William
Trapp, Autumn vs. Trapp, Thomas
Gibson, Brianna R. vs. Gibson, Duane K.
Latoree-Martinez, Tiara vs. Latoree-Martinez, Jose
Matlak, Carisa vs. Matlak, Mark
Carlson, Robert L. vs. Carlson, Michael A.
Strike, William T. vs. Strike, Beverly A.
Sutton, Loretta A. vs. Sutton, Keith M.
Belden, Sean M. vs. Hess, Tracy Lynn
Bindeman, Kathleen vs. Bindeman, James L.
Giambrone, Jennifer Elaine vs. Giambrone, Charles Joseph
Laskowski, John Scott vs. Laskowski, Beth Ann
Milano, Kathleen C. vs. Milano, Richard B.
Sharp, Shelly Mae vs. Sharp, Charles Edward
Hurst, James F. vs. Reed-Hurst, Leslie A.
Cowley, James G. vs. Cowley, Catherine M.
Alharbi, Fatemi vs. Rahemi, Ahmed Subhi Abdulridah
Tatalone, Susan vs. Tatalone, Albert
Laskowski-Mogush, Cathleen vs. Mogush, Thomas
Kennedy, Jennifer vs. Kennedy, James
Manross, Crystal Lee vs. Manross, Marc Henry
Black, Kay Ann vs. Black, Dale L.
Markham, Jamie Lee vs. Clouser, D’Shane Kailee-Kiz
BANKRUPTCIES
U.S. FEDERAL COURT
BANKRUPTCY
Clark, John J., 1138 Hilltop Road, 20-10585-Tpa, Sept. 1, Chapter 7.
Cowan, Sue Ann, 4800 Roslindale Ave., 20-10594-Tpa, Sept. 4, Chapter 7.
Flick, Ella C., 4612 Meadowview Drive, 20-10526-Tpa, Aug. 6, Chapter 7.
Jude, Linda K., 325 Sparkhill Ave., 20-10531-Tpa, Aug. 7, Chapter 13.
Routh, Kristiana D., 100 Moray Drive, Apt. 10, Edinboro, 20-10533-Tpa, Aug. 7, Chapter 7.
Patterson, Jennifer, 11123 W. Greene Road, Waterford, 20-10593-Tpa, Sept. 4, Chapter 7.
Snyder, Chad C. and Megan E., 5175 Academy St., East Springfield, 20-10524-Tpa, Aug. 5, Chapter 7.
Weber, Brandy J., 3401 Argyle Ave., 20-10591-Tpa, Sept. 3, Chapter 7.