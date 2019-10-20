Oct. 4
Parkside
1. Bev Walz-Al Walz 2. Bob Blodgett-Don Faulhaber
Oct. 7
Erie BA Unit 127
OA A 1. Shirley Irish-Barb Grzegorzewski 2. Lois DiPlacido-Judie Lamberton 3. Kathy Dobrzynski-Steve Dylewski 4. Bernice Auell-Elaina Dylewski
OA B 1. Kathy Dobrzynski-Steve Dylewski 2. Greg Wolf-Tonia Barbaro
Oct. 8
Erie BA Unit 127
NS A 1. Linda McKeever-Don McKeever 2. Judy Lipsitz-Bruce Swanson 3. Dave Szymanowski-Marti Gehrlein 4. Karen Gierach-Sandy Morris
NS B 1. Dave Szymanowski-Marti Gehrlein 2. Karen Gierach-Sandy Morris 3. Bud Brown-Candy Brown
EW A 1. Tom Bergdahl-Julie Ann McCormick 2. Ruth Randall-Jean Anderson 3. Rita Schmitt-Maureen Bradley 4. Kathy Claunch-Judy Kissman
Oct. 9
Lake Shore Country Club
1. Sue Lang-Joanne Ciampa 2. Blanche Hill-Judy Kissman
Oct. 11
299ers
OA A 1. Eileen Nill-Mary Listerman 2. Anne Bortner-Deanie Skrypzak 3. Betty Motsch-Ruth Randall
OA B 1. Anne Bortner-Deanie Skrypzak
Grand Slam
OA A 1. Al Walz-Bev Walz 2. Doris Kirsch-Francis Tseng 3. Rick Klapthor-Barb Grzegorzewski 4. Dave Yonkers-Judie Lamberton 5. Greg Wolf-Jim Wise
OA B 1. Marilyn Renkes-Sandy Morris 2. Mary Tseng-Jim Mershon
OA C 1. Marilyn Renkes-Sandy Morris 2. Paul Valinsky-Dave Szymanowski
Oct. 14
Erie BA Unit 127
OA A 1. Shirley Irish-Barb Grzegorzewski 2. Jim Wise-Kathy Dobrzynski 3. Steve Dylewski-Elaina Dylewski 4. Lois DiPlacido-Doris Kirsch
OA B 1. Steve Dylewski-Elaina Dylewski 2. Al Richardson-Bob Blodgett
Oct. 15
Erie BA Unit 127
NS A 1. Linda McKeever-Don McKeever 2. Karen Gierach-Sandy Morris 3. Ruth Randall-Rich Sollman
NS B 1. Karen Gierach-Sandy Morris 2. Judy Rimdzius-Helen Notaro
NS C 1. Judy Rimdzius-Helen Notaro
EW A 1. Marilyn Renkes-Judy Kissman 2. Marlene Minzenberger-Jean Anderson 3. Gretchen Brugger-Eileen Nill
EW B 1. Marilyn Renkes-Judy Kissman 2. Marlene Minzenberger-Jean Anderson
EW C 1. Marlene Minzenberger-Jean Anderson
Oct. 16
Erie BA Unit 127
OA A 1. Francis Tseng-Steve Grzegorzewski 2. Jim Davis-Frank Grzegorzewski 3. Barb Grzegorzewski-Marc Sylvester
Oct. 18
Grand Slam
OA A 1./2. Lois DiPlacido-Shirley Irish/Jim Davis-Judie Lamberton 3. Dottie Rimdzius-Greg Wolf 4. Dave Szymanowski-Paul Valinsky
OA B 1. Dave Szymanowski-Paul Valinsky
299ers
OA A 1. Eileen Nill-Mary Listerman 2. Bev Parshall-Barb Dougherty 3./4. Marlene Minzenberger-Dennis Marin/Adele Hosu-Deanie Skrypzak
OA B 1. Bev Parshall-Barb Dougherty 2. Adele Hosu-Deanie Skrypzak
compiled by Judie Lamberton