Sunday

Oct 20, 2019 at 2:01 AM


Oct. 4

Parkside

1. Bev Walz-Al Walz 2. Bob Blodgett-Don Faulhaber

 

Oct. 7

Erie BA Unit 127

OA A 1. Shirley Irish-Barb Grzegorzewski 2. Lois DiPlacido-Judie Lamberton 3. Kathy Dobrzynski-Steve Dylewski 4. Bernice Auell-Elaina Dylewski

OA B 1. Kathy Dobrzynski-Steve Dylewski 2. Greg Wolf-Tonia Barbaro

 

Oct. 8

Erie BA Unit 127

NS A 1. Linda McKeever-Don McKeever 2. Judy Lipsitz-Bruce Swanson 3. Dave Szymanowski-Marti Gehrlein 4. Karen Gierach-Sandy Morris

NS B 1. Dave Szymanowski-Marti Gehrlein 2. Karen Gierach-Sandy Morris 3. Bud Brown-Candy Brown

EW A 1. Tom Bergdahl-Julie Ann McCormick 2. Ruth Randall-Jean Anderson 3. Rita Schmitt-Maureen Bradley 4. Kathy Claunch-Judy Kissman

 

Oct. 9

Lake Shore Country Club

1. Sue Lang-Joanne Ciampa 2. Blanche Hill-Judy Kissman

 

Oct. 11

299ers

OA A 1. Eileen Nill-Mary Listerman 2. Anne Bortner-Deanie Skrypzak 3. Betty Motsch-Ruth Randall

OA B 1. Anne Bortner-Deanie Skrypzak

 

Grand Slam

OA A 1. Al Walz-Bev Walz 2. Doris Kirsch-Francis Tseng 3. Rick Klapthor-Barb Grzegorzewski 4. Dave Yonkers-Judie Lamberton 5. Greg Wolf-Jim Wise

OA B 1. Marilyn Renkes-Sandy Morris 2. Mary Tseng-Jim Mershon

OA C 1. Marilyn Renkes-Sandy Morris 2. Paul Valinsky-Dave Szymanowski

 

Oct. 14

Erie BA Unit 127

OA A 1. Shirley Irish-Barb Grzegorzewski 2. Jim Wise-Kathy Dobrzynski 3. Steve Dylewski-Elaina Dylewski 4. Lois DiPlacido-Doris Kirsch

OA B 1. Steve Dylewski-Elaina Dylewski 2. Al Richardson-Bob Blodgett

 

Oct. 15

Erie BA Unit 127

NS A 1. Linda McKeever-Don McKeever 2. Karen Gierach-Sandy Morris 3. Ruth Randall-Rich Sollman

NS B 1. Karen Gierach-Sandy Morris 2. Judy Rimdzius-Helen Notaro

NS C 1. Judy Rimdzius-Helen Notaro

EW A 1. Marilyn Renkes-Judy Kissman 2. Marlene Minzenberger-Jean Anderson 3. Gretchen Brugger-Eileen Nill

EW B 1. Marilyn Renkes-Judy Kissman 2. Marlene Minzenberger-Jean Anderson

EW C 1. Marlene Minzenberger-Jean Anderson

 

Oct. 16

Erie BA Unit 127

OA A 1. Francis Tseng-Steve Grzegorzewski 2. Jim Davis-Frank Grzegorzewski 3. Barb Grzegorzewski-Marc Sylvester

 

Oct. 18

Grand Slam

OA A 1./2. Lois DiPlacido-Shirley Irish/Jim Davis-Judie Lamberton 3. Dottie Rimdzius-Greg Wolf 4. Dave Szymanowski-Paul Valinsky

OA B 1. Dave Szymanowski-Paul Valinsky

 

299ers

OA A 1. Eileen Nill-Mary Listerman 2. Bev Parshall-Barb Dougherty 3./4. Marlene Minzenberger-Dennis Marin/Adele Hosu-Deanie Skrypzak

OA B 1. Bev Parshall-Barb Dougherty 2. Adele Hosu-Deanie Skrypzak

 

compiled by Judie Lamberton