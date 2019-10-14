Recent marriage permits issues, birth announcements and more.
MARRIAGES
MARRIAGE LICENSES ISSUED
BETWEEN SEPT. 30 AND OCT. 4
Blakely, Michael K., 30, 2704 Willowood Drive; Poweski, Laura Ashley, 27, 2704 Willowood Drive.
Brumett, Kevin Lee, 44, 14433 Church St., P.O. Box 40, Wattsburg; Skinner, Dawn Michelle, 42, 14433 Church St., P.O. Box 40, Wattsburg.
Burrows, Chad Austin, 22, 13450 Flatts Road, Waterford; Driscoll, Kate Lynn Nicole, 21, 4330 Wheelertown Road, Waterford.
Connaroe, Daniel Michael, 32, 4901 Conway St.; Hewitt, Kelly Lynn, 29, 4901 Conway St.
Custer, Mark John, 26, 5224 Candlewood Lane; Sawtelle, Kristina Marie, 25, 5224 Candlewood Lane.
Dennis, Brett Austin, 20, 711 Lincolane Ave.; Murray, Morgan Ann, 20, 815 Chestnut St.
Helffrich, Tyler Michael, 28, 23 E. St., North East; Prae, Kirstie Lee, 29, 23 E. St., North East.
Herrick, Cody Tyler, 32, 1104 Hartt Road; Kulhanek, Kaylyn Marie, 28, 1104 Hartt Road.
Kimball, Connor Joseph, 31, 5604 Carla Way; Link, Alice Rose-Johanna, 28, 1316 Chelsea Ave.
Long, Timothy David, 38, 33 Aspen Drive, McKean; Jenco, Kimberly Anne, 34, 33 Aspen Drive, McKean.
Luzier, Matthew Raymond, 26, 5469 Woodlawn Drive, Edinboro; Zameroski, Abigail Jean, 25, 5310 Neyland Road, Edinboro.
Mallory, Christopher Wayne, 40, 922 E. 37th St.; Consla-Richter, Kelly Amanda, 37, 922 E. 37th St.
Patterson, John William, 33, 5805 W. Road, McKean; Clint, Brigid Therese, 29, 5805 W. Road, McKean.
Petruso, Paul Michael, 33, 3967 Oxer Road; Shaffer, Lindsay Marie, 29, 3967 Oxer Road.
Robinson, Darnell Dupree, 26, 2418 Peach St., Apt. 2; Crawford, Triscia Lynn, 42, 2418 Peach St, Apt. 2.
Schember, Michael Robert, 30, 910 W. 33rd St.; Zelepsky, Lori Christine, 30, 910 W. 33rd St.
Sexton, Jack Edward, 56, 4208 Harding Drive; Gigliotti, Leigh Ann Williams, 39, 3327 Atlantic Ave.
Stolz, Grant Michael, 26, 6426 Wyndham Court; Vogan, Hannah Joellen, 26, 3732 Avonia Road, Fairview.
Vorsheck, William John III, 57, 7566 Wilson Drive, Fairview; Mozdy-Glendenning, Lauren Marie, 59, 3862 Montrose Ave.
Walton, Christopher Ashley, 42, 34 Circuit St. House, Waterford; Kovacs, Sarah Lynn, 37, 34 Circuit St. House, Waterford.
Webber, Keith Charles, 33, 1115 Applejack Drive; Scully, Amanda Darlene, 34, 1115 Applejack Drive.
Zegarelli, Ian Attilio, 23, 415 Hilltop Road; Malaspina, Angela Christine, 22, 4348 Colt Lane.
BIRTHS
MAGEE-WOMENS, UPMC
HAMOT
SEPT. 26
A daughter to Malikah Celeste Hosson, Erie.
SEPT. 30
A son to Breanne Crawford, Erie.
A daughter to Chelsey Ann Marie Davis, Corry.
OCT. 2
A daughter to Prem and Suk Bhattarai, Erie.
A son to Matthrew Stephan and Keri Lynn Wisniewski Stahon, Erie.
A daughter to Peter and Colleen Gaeth, Summit Township.
OCT. 3
A son to Aleshia Kugal, Erie.
A daughter to Paola Nicole Rivera Ramos, Erie.
A son to Amanda Taylor, Albion.
A daughter to Anthony and Cathryn Easterling, Erie.
OCT. 4
A son to Bradley Joseph and Christina Marie Mealy, Fairview.
A son to Amanda Stephens, Edinboro.
A son to Tyner and Julie Ann Kuehn, Millcreek Township.
A son to Lynea Chandler, Erie.
SAINT VINCENT HOSPITAL
SEPT. 26
A daughter to Michael Donald and Abigail Alicia Lehman Newell, Girard Township.
A daughter to Derrick and Ashley Lynn Dupre, Fairview.
BANKRUPTCY
U.S. FEDERAL COURT
BANKRUPTCY
Will, Jodi L., 8122 Lake Pleasant Road, 19-10943-Tpa, Sept. 19, Chapter 13.