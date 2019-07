Hopewell High School

HOPEWELL TWP. — Hopewell High School has announced its honor roll for the fourth nine-week grading period of the 2018-19 school year.

Grade 9

Highest honors: Jacob Beggarly, Abigail Blumling, Domenique Bourne, Madison Bourque, Kylie Brinza, Isabella Buonaiuto, Vincent Catanzarite, Leia Day, Nautia Dudash, Ashlynn Ealy, Meghan Gaguzis, William Hagan, Spencer Heiland, Katerin Izaguirre-Rivas, Jaiden Kosanovich, Laney Lewis, Kenzie Mawhinney, Katryna McKay, Lauren Miller, Melina Mottiqua, Marshall Nock, Andrew Palochak, Logan Parish, Dale Parks, Kaylee Parsons, Dante Rivetti, Jadyn Sakson, Morgan Swan, Abbigale Tobery, Victoria Tomei, Ninetta Trimble, Samantha Whiteman, Miranda Wright, Emma Zervanos.

High honors: David Bedekovich, Alana Cavanaugh, Carol Cushanick, Haley Luther, Katherine Miller, Jaylund Rose, Errett Sedlacek, Morgan Snyder-Templeton, Clare Ujhazy.

Honors: Connor Antoszeski, Mason Baumbach, Jamie Bell, Ehzaire Burrell, Carmyn Catley, Rachel Chavanic, Mason Colonna, Noah Crawford, Katherine Durkos, Ryann Essey, Sage Fox, Jude Fritz, Dante Garnett, Taylor George, Keegan Hall, David Helms, Dylan Katcher, Jayla Kirkwood, Nicholas Kristian, Anthony LaSala, Ashley Linder, Madeline Luke, Marlee Mancini, Caleb McCoy, Taylor McCullough, Henry McGraw, Morgan Negley, Sierrah Nicol, Robert Ostrosky, Mason Page, Troy Pajak, Joshua Pusateri, Dalton Richards, Molly Rose, London Ross, Molly Shrum, Zoe Slavinsky, Kendal Smith, Kylie Snouffer, Harley Stefko.

Grade 10

Highest honors: Haley Barkovich, Michael Buonaiuto, Isabella Colonna, Madison Conn, Chandler Dameron, Michael DePace, Mable Dong, Leah Driscoll, Jacob Forrest, Nathanael Given, Hanna Helms, Mallory Heranic, Carly Jena, Rachel Katekovich, Ainsley Kindred, Amanda Kloss, Emily Knepp, Abigail Magistro, Joshua Martin, Santiago Maza-Urick, Ryan McCafferty, Sharese McClaine, Rosemarie McGrail, Alexandrea Mixter, Kain Nice, Anastacia Papas, Jillian Schrift, Alexis Thompson, Vianna Walton, Gabrielle Webster, Benjamin Woolsey, Hannah Young.

High honors: Edison Chen, Aiden Fattore, Olivia Faulkner, Dominique Fedorka, Kassidy Kamicker, Kelly Kypta, Marissa Miller, Trent Nan, Courtney Parrish, Anthony Petersen, Lindsay Sedlacek, Allison Szpyrka, David Woods.

Honors: Faith Aller, Talbot Allinder, Hannah Berkovic, Miah Bible, Aubrianna Bruzzese, Jocelyn Chalmers-Ramos, Hunter Costa, Abigail Garofalo, Makenzie Gibbons, Roman Gill, Mya Gipson, Zoee Gologram, Megan Janci, Isabella Karwoski, Luke Kerec, Mackenzie Klodowski, Kazia Krotec, Rocco Leone, Jordan Luffy, Ryan Lynn, Zachary Mannella, Emma McDonald, Nathaniel Miller, Madalin Milligan, Molly Nagy, Marcus Natali, Destiny Nicol, Joseph Ozimok, Hailey Padron, Adam Quraishi, Owen Ross, Nikolas Santarelli, Ryan Sedlacek, Trinity Vild, Connor Wayne, Nyla Zorbas, Rocco Zuccaro.

Grade 11

Highest honors: Isabella Alvarado, Avalina Anderson, Spencer Blumling, Katelyn Carter, Zackary Caruso, Siara Conley, Kara DiNardo, Dante Fratangeli, Grayce Funkhouser, Caleb Grabowski, Mickaela Gregory, Brennan Hough, Madison Keczmer, Trevor Keriotis, Madison Klodowski, Allison Kohar, Ella Lahtinen, Sarah Mann, Joshua Maxin, Natalie McCoy, Ross Nixon, Hannah Osborn, Meghan Parrish, Joshua Progar, Katelyn Ramaley, Jenna Rogish, Victoria Rotuna, Rocco Scipione, Anthony Slate, Jason Zipfel.

High honors: Brandon Anzur, Chloe Belculfine, Gianni Bertucci, Emilee Cary, Taylor Gozur, Riley Lewis, Andrew Mathis, Abigail McCullough, Matthew Meehan, Logan Oliver, Trinity Pisano, Lillian Walden.

Honors: Joshua Berkovic, Adelia Brunton, Melina Bufalini, Ryan Colvin, Ronnie Davies, Gabriela DiNunno, Kylie Doran, Samantha Duffy, Ryan Elias, Kevin Griffin, Michael Hapach, Dakota Inches, Olivia Koecher, Mikaela Malobabich, Madison Nelson, Alex Obeldobel, Enzo Palumbo, Rocco Palumbo, Justin Pippard, Morgan Platko, Emily Pleslusky, Gianna Rankin, Cora Reddinger, Aubriegh Sarver, Devin Seibel, Kacey Weller, Brittany Wilfong, Roberto Wilhelm.

Grade 12

Highest honors: Ava-LiBaker, Matthew Baranowsky, Mason Basile, Jenna Bell, Frank Bertucci, Alexa Burak, Katie Callen, Emma Catanzarite, Yiasmene Chirgott, Donald Crisi, Ashley Davis, Ellen Davis, Gina Debiec, Loryn DeCamillo, Jacob Dierdorf, Joshua Faiella, Logan Foley, Connor Forrest, Christopher George, Nicole Groves, Abigail Guzma, Alyssa Hammon, Kandy Helms, Mark Herrly, Abigayle Hvizdak, Jodi Janicki, John Kovacic, Rachel Lewis, Jordan Lydon, Madison Mancini, Madaline Matejka, Ciara McCarthy, David McDonald, Jileen Nagy, Garrett Nicol, Daniel Palmer, Alexander Papas, Jordan Pershin, Taiyah Persi-Roberts, Anthony Persuitte, Hannah Rishak, Ashton Schultz, Lauren Sheldon, Jenna Sirianni, Travis Sivertsen, Jillian Skal, Harley Smith, Ryan Srafin, Brian Standfest, Samantha Taylor, Jacob Ujhazy, Rachael Wallace, Liam Watters, Olivia Webster.

High honors: Terryaun Bell, Megan Canning, Catherine Jena, Logan Joy, Madison Maxwell, Joshua Miklos, Tyler Patacconi-Zervanos, Kamryn Pusateri

Honors: Tyler Beck, Frank Bedekovich, Alyssa Cameron, Juliana Cekovich, Isaac Christian, Amber Crisi, Sharp Davidson, Jacob Ealy, Savannah Gill, Geoffrey Gray, Molly Johnson Giles, Shellby Kerec, Marlee Kerlin, Jacob Longerman, Katelyn Luther, Keara Mollenauer, Zachary Paff, Mark Phillippi, Megan Poland, Cristy Senskey, Tyler Seretti, Caleb Simmons, Nickole Stillwagon, Zachary Turner, Marley Wagner, Zachery White, Daniel Woods.