Marriages, births and more.

MARRIAGES

MARRIAGE LICENSES ISSUED

BETWEEN JUNE 17 AND JUNE 21

Armitage, Robert Lee, 59, 222 Summer St., Corry; Johnson, Kelly Ann, 55, 10303 Phillipsville Road, Wattsburg.

Carr, Deshawn Ansaru, 40, 817 E. Grandview Blvd., Apt. 103; Anderson, Reba Kay, 30, 817 E. Grandview Blvd., Apt. 103.

Comer, Christopher James, 30, 200 Soose Road, Pittsburgh; Kangogo, Sylvia, 22, 200 Soose Road, Pittsburgh.

Covert, Dameon Lee, 36, 7468 Toby Court, Fairview; Kast, Laura Renee, 28, 7468 Toby Court, Fairview.

Dirienzo, Mike Anthony, 37, 12399 Route 6N, Albion; Forness, Kathrina Elizabeth, 31, 12399 Route 6N, Albion.

Franz, Adam Michael, 30, 2015 W. 29th St.; Dacus, Nicole Renee, 30, 2015 W. 29th St.

Gernovich, Chad Vincent, 22, 11103 Route 19, Waterford; Lacia, Emma Tohoy, 27, 11103 Route 19, Waterford.

Gorniak, Robert Dayton, 41, 111½ Clinton St., North East; Centner, Natasha Leigh, 28, 111½ Clinton St., North East.

Gresh, Edward Joseph II, 54, 207 Wilcox St., Girard; Paris, Jean Ellen, 48, 6760 Sherrod Hill Road, Edinboro.

Hayes, Lisa Marie, 40, 11672 Fry Road, Edinboro; Wescoat, Lori Lynn, 37, 11672 Fry Road, Edinboro.

Kovalevich, Viktor Pavlovich, 50, 732 E. Fifth St., first floor; Okhremchuk, Kateryna Pavovna, 43, 732 E. Fifth St., first floor.

Kujundzic, Haris, 22, 3464 Dominic Drive; Vakufac, Mirnesa, 26, 3464 Dominic Drive.

Lee, Dalton Thomas, 26, 3463 Schlindwein Drive; Okicki, Miranda Marie, 24, 8925 Kirsch Road.

Maloney, Noah William, 20, 1014 Rice Ave., Girard; Sabella, Rachael Ann, 19, 2715 Melrose Ave.

Marshall, Shane Robert, 51, 4620 Elk Park Road, Lake City; Pilewski, Kimberlee Ann, 56, 4620 Elk Park Road, Lake City.

Moffit, Matthew John, 25, 11579 Embers Court, Reston, Virginia; Clive, Matthew Jacob, 25, 11579 Embers Court, Reston, Virginia.

Quinn, Michael James, 28, 3542 Cumberland Road; Bartlett, Karey Rose, 28, 3542 Cumberland Road.

Ridings, Justin James, 25, 9971 Old Route 99, McKean; Gilbert, Rachel Deanna, 24, 10891 Fry Road, Edinboro.

Schneider, Timothy Paul, 49, 8227 Willowglen; West, Andrea Lorraine, 44, 8227 Willowglen.

Showers, Drevell Rasean, 25, 625 Colorado Drive, Apartment 1; Fatica, Rosa Theresa, 25, 625 Colorado Drive, Apartment 1.

Snyder, Dan Tomas Jr., 46, 214 E. 31st St.; Deangelo, Lisa Marie, 54, 214 E. 31st St.

Swaney, James Kevin, 54, 1800 Lakeland Drive, Fairview; Spaeder, Wendy Lorraine, 53, 1800 Lakeland Drive.

Thayer, Robert James, 36, 14370 Main St., P.O. Box 193, Wattsburg; Sweet, Jane Agusta, 38, 14370 Main St., P.O. Box 193, Wattsburg.

Thompson, Kevin Dale, 49, 833 N. High St., Waterford; King, Janalle Dellyn, 37, 833 N. High St., Waterford.

Torres, Santos Alex Manuel, 43, West Fourth Street; Serrano-Rodriguez, Zoraida, 53, 1131 E. 24th St.

Williams, Gary Lynn Jr., 30, 146 E. 32nd St.; Davis, Nicolette Taylor, 26, 146 E. 32nd St.

Williamson, Jeffrey, 52, 4132 French St.; Lawless, Pamela Jean, 45, 4132 French St.

Williamson, Michael Robert, 27, 4023 Wayne St.; Cooper, Rosemary Joyce, 31, 620 Prospect St., Jamestown, New York.

Zimny, Alan Michael, 27, 3237 Sterrettania Road; Gurto, Samantha Jo, 29, 4536 Hammocks Drive, Apartment 106.

BIRTHS

MAGEE-WOMENS, UPMC

HAMOT

JUNE 15

A son to Tosha Rae Sterling, Lake City.

A son to Tanka M. Tiwayi, Erie.

JUNE 17

A son to Kevin J. Kupniewski Jr. and Taylor A. Kupniewski, Fairview Township.

A daughter to Brandon and Christie King, Girard.

A daughter to Timothy John and Jennifer Marie Brown, Vernon Township.

JUNE 18

A daughter to Curtis John and Katelynn Jane Bailey, Erie.

A son to Brandon Scott and Jessica Lynn Keith, North East.

A daughter to Lindsey Witosky, Millcreek Township.

JUNE 19

A son to James Allan and Megan Ann Weigle, North East.

A daughter to Kristopher and Jennifer Gustafson, Falconer, New York.

A daughter to Eric and Amanda Fellows, Millcreek Township.

A daughter to Nashaly Santiago Bahamundi, Erie.

JUNE 20

A daughter to Cody and Kiley Spicer, Russell.

A son to Melvin M. and Lena D. Miller, Chautauqua, New York.

A daughter to Jared and Maria Leonardi, Erie.

A daughter to Veronica Paige Leuschen, Girard Township.

JUNE 21

A daughter to Danielle Jo. Aleksanis Brigaman, Erie.

A daughter to Veronica Rae Marquis, Erie.

A daughter to Jazzmyn Fuller, Warren.

SAINT VINCENT HOSPITAL

JUNE 5

A son to Kurt and Christina Williams Oldach, Erie.

BANKRUPTCIES

U.S. FEDERAL COURT

BANKRUPTCY

Books, Kelly M., 1278 E. 28th St., 19-10590-Tpa, June 10, Chapter 7.

Books, Shawn E., 8780 Martha Way, Waterford, 19-10590-Tpa, June 10, Chapter 7.

Conner, Karen Marie, 2525 Hope Drive, Apartment 4, 19-10607-Tpa, June 14, Chapter 7.

DiBacco, Edward J., Mary Anne, 505 Boyer Road, 19-10602-Tpa, June 13, Chapter 13.

Faul, Larry Levi, 3136 W. 38th St., 19-10600-Tpa, June 12, Chapter 13.

Fuller, Deborah, J., 10297 High St., Albion, 19-10599-Tpa, June 12, Chapter 13.

Gorniak, Joel T., 5450 Grandview Drive, Edinboro, 19-10597-Tpa, June 11, Chapter 7.

Johnson, Kelly A., 10303 Phillipsville Road, Wattsburg, 19-10603-Tpa, June 13, Chapter 7.

Kaiser, Kevin Patrick, and Maniqua A., 1125 E. 36th St., 19-10601-Tpa, June 12, Chapter 7.

Konstantinidi, Bakhodir E., 4017 Liberty St., 19-10606-Tpa, June 13, Chapter 7.

Schonthaler, Robert C., 439 E. Fourth St., 19-10592-Tpa, June 11, Chapter 13.

Settelmaier, Russell P., and Jeanette, 1552 W. 45th St., 19-10609-Tpa, June 4, Chapter 7.

Steger, Tammy L., 2470 Clark Road, North East, 19-10593-Tpa, June 11, Chapter 7.