QUIGLEY CATHOLIC HIGH SCHOOL

ECONOMY — Quigley Catholic High School has announced its honor roll for the third nine-week grading period of the 2018-19 school year.

Grade 9

Highest honors: Elizabeth Dacanay, Michael Duer, Elana Homison, Grace Lucci, Anna Myron, Richard Ruckert.

High honors: Olivia Carr, Ethan Herstine, Elsa Lieb, Noah Oros, Kirstin Pantaleo, Dawson Summers, Nicole Susie.

Honors: Jake Dokmanovich, Leah Duncan, Hunter Hapach, Emmanuella Sever, Kaylee Slavik.



Grade 10

Highest honors: Natalie Homison, Ashley Minnis.

High honors: Andrew Besong, Joseph Dacanay, Haley Doyle, Hailey Drutarosky, Kenny Duschek, John Evans, Zachary Minnis, Jacob Price, Peter Schoone, Alexander Tomsic, Michael Vargo, Autumn Wheeler.

Honors: Kaden Cvitkovic, Alaina Floro, Parker Matcherz, Daniella Newara, Emma Patsy, Nicholas Price.

Grade 11

Highest honors: Katherine Klingensmith, Halie Mazur.

High honors: Lillianna Briscoe, Catherine Cieszynski, Camille Cunningham, Ashleigh Dawson, Catherine Gloekler, Jocelyn Hansen, Grace Lieb, Isabella Rubolino, Steven Salak, Mandy Scott, Julia Susie, Josef Therrien, Amanda Tracy.

Honors: Grant Kaunert, Landon Shank, Brendon Wentling.

Grade 12

Highest honors: Christopher Dacanay, Emily Driesch, Noah Haswell, Bailey McCormick, Ashley Mineard, Eva Philips, Sophia Sunseri, Sierra Vogel.

High honors: Teresa Bosco, Kaden Ingros, Jennifer Jenkins, Taylor Kirschner, Andrew Kunz, Lynn LI, Jessica Mutz, Eva Pratte, Emily Price.

Honors: Luke Evans, Benjamin Kruczek, Jeremiah Larson, Clara Stephenson, David Summers.