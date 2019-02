BLACKHAWK HIGH SCHOOL

CHIPPEWA TWP. — Blackhawk High School has announced its honor roll for the second nine-week grading period of the 2018-19 school year.

Grade 9

High honors: Ahmed Alhabib, Madisyn Antoline, Hannah Bielawski, Sarah Bollinger, Emma Cek, Ryan Chufe, Erin Cline, Morgan Colaizzi, Steven Connors, Hayden Davis, Camille DeJesus, Gabriella DeRose, Kara Gailey, Farrah Glomb, Justin Hibpshman, Edwin Hill, Haley Kaszer, Colin Kenny, Zachary Kolich, Mitchell Krovisky, Hailee Liptak, Jillian Mannarino, Aaliyah McGinnis, Brent Mennell, Brandon Moretti, DerynMoye, Bailey Nicely, Cassandra Nixon, Emily O'Roark, Katherine O'Roark, Talia Peccon, Madelyn Ronk, Olivia Shroads, Ava Thompson, Ella Watterson, Anthony Wentzel, Alexia Woods, Alivia Young, Cole Young, Grace Zupsic.

Honors: Kristanna Bennett, Amelia Callaghan, Brynn Carter, Riley Corradi, Chloe Courinos, Cheyenne Csoman, Noah Dworakowski, Alexia Ford, Reilly Gratkowski, Mia Gratteri, Elaina Hildebrand, Kaylee Houy, Emma Hupp, Alexander Judd, Emily Kusar, Benjamin Logan, Hayleigh Mann, Madyson McCue, Talon Mihalinac, Timothy Moore, Sage Morgan, Emma Muir, Jeremy Patton, Joshua Paulovich, Jacob Petraitis, Macy Porto, Joshua Reed, Olivia Shope, Torie Siaus, Taylor Smith, ChrystaSnair, Julia Stoyer, Nicholas Vurdelja, Austin Young, Justin Zubroski.

Grade 10

High honors: Kayla Adams, Addyson Black, Jennifer Black, Hannah Burau, Emma Camp, Paige Campbell, Alaina Cline, Julianna DeChellis, Gemma DeSanzo, Mitchell Fleischman, Christine Frantz, Brenna Graham, Cara Greco, Lilyan Hartline, Mara Hartman, Katelynn Herrera, James Hofer, Jacob Hopkins, Shane Hughes, Madeline Hupp, Kate Jena, Hadley Johanson, Corbett Kichta, Megan King, KaryneKinger, Madison Kostial, Evan Krut, Derek Liberatore, Ryan McClymonds, Sean McCusker, Noah McElravy, Emma McKnight, Erika Michael, Makenna Moore, Devyn Moye, Ena Muzzana, Nicholas Novak, Julieanna Pagani, Taylor Reynolds, Madison Rodriguez, Ashley Ryniak, Joseph Saldivar, Nathaniel Schneider, Riley Sims, Jayne Steele, Chloe Stein, Kelsey Stoner, Jolie Strati, Ian Tweed, Camdyn Verrico, Madison Wagner, Morgan Wissner, Sophia Withrow, Alivia Wooley, Chase Young.

Honors: Ali Alhabib, Ryan Alleman, Alexandra Barron, Anthony Bonazza, Logan Calior, Parker Dolan, Trystan Gross, Talia Hamilton, Gabriella Haskins, Nathan Hoover, Skylar Horvath, Adam Kahle, Anna Kovacevic, Elizabeth Kyle, Nino Leopardi, Natalie Leslie, Emma Martin, Brandon Meyer, Alexis Montgomery, Olivia Moore, Matthew Ours, Luke Price, Madeline Principe, Connor Richards, Emily Spreitzer, Anthony Taylor, Jeffery Thellman, Alivia Thompson, Maura Watterson, Justice Weatherly, Garrett Winn, Tyler Woods.

Grade 11

High honors: Matthew Adler, Zachary Allison, Mackenzie Amalia, Jack Aulbach, Camille Baker, Julianna Begley, Andrew Bollinger, Braden Brunson, Sophia Buffalini, Rhett Burns, Joshua Butcher, Avery Cantwell, Alexander Ceriani, Logan Corradi, Rebekah Cox, Ashley Crespo, Carly Cummings, Michael Cynkar, Blanche Darr, Margaret Day, Lindsay DeAngelis, Natalie Fabiani, Madison Freshcorn, Lynnell Fry, Mia Funari, Francesca Goehring, Noah Goehring, Logan Gonzalez, Mary Gossett, Cody Graves, Taylor Hajtol, Blake Hassen, Hannah Hastings, Ryan Heckathorn, Michael Hixenbaugh, Bryant Jones, Carly Jones, Bella Joslin, Hailey Joslin, Meghan Kenny, Emily Klepal, Molly Klepal, Samuel Lowery, Brynn MacQueen, Dominic Mannarino, Emma Marnik, Isaac May, Logan McLaughlin, Logan Mennell, William Mihalow, Richard Miller, Heather Morrison, Mark Muslin, Ayden Muzzana, Reese O'Leary, Karen Patterson, Alaina Peccon, Angela Puglia, Maureen Regis, Sierra Richard, Ryan Robinson, Emily Rodenbeck, Abigail Ronk, Katy Ross, Autumn Schiemer, Thomas Smith, Katya Sosnowski, Alaina Souders, Dylan Thomas, Micah Thompson, Madysn Tusick, Anna Unice, Emily Weyman, Hunter Woodward, Molly Yowler, Ally Zernick, Christian Zupsic.

Honors: Devin Allison, Mia Bartoles, Ethan Bellan, Marco Borello, Kyra Braddock, Michael Brenzo-Carbone, Emma Crevar, Michael Culler, Kail Davidson, Madelyn Dufala, Morgan Faller, Tyler Fedisin, Kyle Fitzgerald, Thomas Ford, Jaelyn Fox, Kaitlyn Hagerty, Gregory Herman, Jared Leviere, Ciera Masilon, Alexis McGee, Zander McKeel, Mikayla Mortimer, Kayla Murray, Graeme O'Leary, Samuel Oliver, Johnna Ott, Joseph Pagani, Kaylee Passa, Riley Popps, Carly Ross, Brianna Sanders, Jacob Schneider, Paige Scott,

Adam Scruci, Alysa Solomon, Ronan Steder, Alyssa Vurdelja, Hannah Webb, Kaitlin Webb, Taylor Young, Wolfgang Zoppelt.

Grade 12

High honors: Morgan Adams, Madylyn Aulbach, Emily Bellan, Shelley Black, Ethan Burawa, Carmen Campagna, Sarah Cantrell, Creighton Carter, Grace Cek, Riley Ceyba, Andrew Collins, Sydney Davis, Nathaniel Dessler, Madison Duncan, Madison Duschek, Carly Evans, Tristan Fitzgerald, Thaddeus Fye, Joseph Genova, Caleb Gibson, Tracy Haddad, Ava Haddox, Dylan Hildebrand, Cassandra Hill, Melody Hoing, Alexis Hopkins, Chloe Horter, Bradley Jenkins, Quentin Justice, Victoria Kohlmann, Logan Kostial, Jared Krut, Erin LeBlanc, Grace Lichius, John Malagise, MacKenzie Maxwell, Tristin McKanna, Hannah McKenna, Hannah Mensch, Mara Miranda, Elyse Morgan, Jordan Moyer, Kayli Newman, Lauren Ostrom, Juliana Peccon, Chloe Pyle, Emma Rider, Olivia Roberts, Abby Schaefer, Emily Stormfels, Jason Stoyanoff, Nolan Tracy, Jacob Trzcinski, Hannah Warden, Rebekah Weyand, Zachary Zernick, Zachariah Zuchelli.

Honors: Carrie Baker, Samantha Baker, Ethan Bouril, Austin Burau, Kasee Cipolla, Allison Daugherty, Autumn Davis, Christopher DeLuca, Trevor Dolan, Alexis Dye, Maxwell Fleischman, Samuel Fusetti, John Hamilton, Zane Hartline, Maura Heusey, Jacob Jablonski, Ariel Jankowski, Aryonna Kimmel, Dylan Knecht, Jonah Kron, Chance Liptak, Luke Martin, Kylie McCandless, Sydney Miller, Justin Nixon, Jacob Saldivar, Abigail Swinderman, Ariana Vujaklya, Adam Wade, Owen Weigel, Joseph Worst, Jarett Wright, Jordan Wright, Kaitlyn Young, Jeffrey Zubroski.